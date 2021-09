Spýtali sme sa mužov na to, kvôli čomu sa zaľúbili do partnerky. Ak čakáte odpovede typu – očarilo ma jej telo či pery, mýlite sa. Pánov dostali celkom nečakané veci.

Kašlite na dokonalosť! To najúžasnejšie na vás je to, čo vás robí jedinečnou. A myslia si to aj muži.

♥ Keď videla na zoznamke moje fotky, napísala mi: „Si taký pekný, že by som chcela, aby si bol mojím darcom spermií.“ Páčila sa mi jej priamosť a zmysel pre humor. Skrátka som sa s ňou chcel stretnúť aj mimo internet a vyšlo to!

Ako sa muži zamilovali? Zdroj: Shutterstock

♥ Moja priateľka ma dostala tým, že ma vedela vždy rozosmiať. Mala napozeraných asi milión filmov a ovládala snáď všetky filmové hlášky. V hocijakej situácii dokázala nejakú vytiahnuť a mňa to s ňou neskutočne bavilo. Často sme sa smiali až tak, že ma bolela bránica. Vtip, šarm a inteligencia – to je pre mňa neodolateľná trojica.

♥ Mala na nohách dve rôzne ponožky. Chodila tak na rande a ostalo jej to doteraz. Dnes je už táto ponožková kráľovná moja manželka.

Ako sa muži zamilovali? Zdroj: Shutterstock

♥ Stretol som ju skoro ráno v supermarkete. Bola strapatá a nenamaľovaná, myslím, že mala na sebe niečo, čo vyzeralo ako tepláky. V jednej ruke držala nákupný košík a v druhej mala čokoládovú tyčinku, ktorú si zobrala z regálu a hneď otvorila. Len tak zo žartu som pri nej prehodil: „Ale, ale slečna. Toto videli bezpečnostné kamery.“ A ona na to: „Tak to videli už neraz. Mám vybavený súhlas pípnuť si prázdny obal pri pokladni. Rovnako ako dieťa, ktoré zje celý rožok skôr než mama zaplatí...“ Tá žena ma okamžite zaujala. Dnes už chodíme nakupovať spolu :)

♥ Išli sme na prvý spoločný výlet v aute. Mal som zapnuté rádio a ona odspievala každú jednu pesničku. Vôbec nepoznala slová, ale vymýšľala si a hrozne to prežívala a vtedy som vedel, že s touto babou bude zábava.

Ako sa muži zamilovali? Zdroj: Shutterstock

♥ Čo ma na nej dostalo? Jej nákazlivý smiech. Vždy, keď sa smeje, akoby pri tom krochkala a ja to skrátka zbožňujem.

♥ Chodil som s Jankou a ona bola niečo ako slon v porceláne. Zakopávala do vecí aj keď jej nestáli v ceste, vždy sa o niečo potkla, niečo nechtiac zhodila a pokazila kopu elektroniky už len tým, že sa jej dotkla. Keď sme sa raz boli spolu v zime korčuľovať, povedala mi, že na korčuliach nestála od detstva. No hneď ako si ich obula, korčuľovala ako ľadová kráľovná. Ani som nedýchal. Vtedy som si povedal, že hej. Chcem takúto ženu, ktorá je plná prekvapení.