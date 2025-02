Adam Ondrejička redaktor webu Časpreženy.sk

Niekedy to ide ľahko a inokedy… no, ako keby sa orgazmus rozhodol ísť na dovolenku. Ak vám to trvá večnosť alebo máte pocit, že sa k vrcholu ani nepribližujete, nezúfajte. Existujú triky, ktoré môžu vašu cestu k vyvrcholeniu urýchliť.