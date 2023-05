Každý vie, že keď sa vyspíte s niekým po prvýkrát, väčšinou to nie je práve ideálne. Reakcia ženy však chlapa poriadne zaskočila.

Spoznali sa v klube a fakt si dosť rozumeli. „Povedala mi, že sa jej naozaj páčim, no rozumeli sme si aj po inej stránke. Všetky jej kamarátky mi vraveli, že je zo mňa hotová,“ hovorí muž. Nezavolal ju však k sebe, aj keď sa priam ponúkala.

Muž ju v posteli poriadne sklamal, žena urobila niečo, čo ho totálne ponížilo! Zdroj: Shutterstock

Chlap totiž zistil, že má priateľa a hoci ho to neodradilo od flirtovania, ďalej zájsť nechcel. Nasledovné mesiace však ostali v kontakte a stále si písali. „Užíval som si to zvádzanie a fakt, že ju nemôžem mať,“ hovorí muž.

Aj keď to bolo pre neho asi skôr o zvádzaní, dievčina sa napokon so svojím priateľom rozišla, aby mohla byť práve s ním. Keď teda išli spolu konečne na rande a skončili v posteli, po tých mesiacoch čakania a flirtovaní mala asi obrovské očakávania. Muž však vydržal iba 15 sekúnd. „Spravil som sa za 15 sekúnd, a potom som sa cítil dosť unavený, tak som chcel ísť spať,“ dodáva. To mu však dievčina nedarovala. Vyhodila ho zo svojej izby a všetkým ich kamarátom povedala, že vydržal iba 15 sekúnd.

Muž ju v posteli poriadne sklamal, žena urobila niečo, čo ho totálne ponížilo! Zdroj: Shutterstock

„Napísala mi, že som ju naozaj sklamal. Moji kamaráti sa mi teraz stále posmievajú...,“ vraví muž. Keď sa s týmto zážitkom podelil na internete, asi čakal, že mu ľudia podržia stranu. To však tak celkom nevyšlo.

Hoci je pravda, že výdrž niekedy chlap neovplyvní, hlavne, keď bol z nej hotový celé mesiace, to že chcel ísť hneď potom spať a vôbec sa nezaujímal, či je aj ona uspokojená, je však obrovský prešľap.

Muž ju v posteli poriadne sklamal, žena urobila niečo, čo ho totálne ponížilo! Zdroj: Shutterstock

„Je mi jedno, koľko chlap vydrží, keď dá do toho snahu. Ale ísť po pätnástich sekundách spať – tomu ja hovorím absolútny nezáujem a lenivosť,“ zneli viaceré komentáre, ktoré si zastávali slečnu.

Niektorí ľudia si však mysleli, že to bola karma. Dvojica sa totiž spoznala, keď bola dievčina stále zadaná, a ani to ich neodradilo od flirtovania. A hoci sa nič v tú noc nestalo, neustále si písali a zvádzal ju celé mesiace, kým sa rozišla. Žeby si to teda obaja zaslúžili?