„Manžel sa vrátil nadránom zo služobnej cesty a rovno na mňa ,vyliezol‘. Tak veľmi chcel, aby sa mi to páčilo, a mne to asi práve preto nešlo. Z hlavy som nemohla dostať, čo uvarím na obed a či dcéra nebude chorá,“ opisuje mladá mamička Lucia. Má dve malé deti, doma sa všetko prispôsobuje manželovmu zamestnaniu. Spoločných chvíľ nie je veľa. Možno sa nájdete aj v priznaní tridsaťpäťročnej Kláry: „Partner nemal o mňa záujem po pôrode. Nevadilo mi to, bola som unavená, bábätko bolo väčšinou s nami v posteli, nepripadala som si ani zvlášť sexi. Potom nebolo nič, pretože som dojčila a jemu to prišlo ‚nevhodné‘. Lenže dojčila som skoro dva roky. Okrem toho sme stavali, pár mesiacov žili u rodičov a celý čas nič nebolo. Teraz sme vo fáze, keď on by zase chcel, ale mne sa už nechce.“ A to je len zlomok príbehov mladých žien, ktorým sa sex a orgazmus akosi vytratili zo života.

Čím to je

Podľa sexuológov nemá zmysel pátrať po tom starom, ale zamerať sa na prítomnosť. „Sex ako schopnosť cítiť potešenie nie je úplne vrodená zručnosť. Prežívať potešenie sa učíme celý život, ale skôr máme tendenciu brať to ako niečo, čo je alebo nie je, nikam sa v tom neposúvať. V skutočnosti treba na sebe pracovať,“ hovorí Meg­wyn White, sexuologička a sexuálna koučka. Dodáva, že hľadanie starých dobrých čias je veľmi zradné. Nový a dlhoročný vzťah sa totiž líšia kokteilom hormónov, ktoré na začiatku vzťahu v mozgu stimulujú podobné centrá ako kokaín, zatiaľ čo po rokoch partnerstva búrka naozaj utícha a v rovnakej miere pravdepodobne neprepukne. „Často sú tieto pokusy o návrat do starých koľají zdrojom veľkej frustrácie. Je dôležité myslieť na to, že na začiatku vzťahu sú ľudia ako drogovo závislí, prežívajú veci intenzívnejšie, sú spontánnejší, vášnivejší. Ale aj sex po rokoch môže byť lepší!“

Je to tabu

Počet žien nespokojných s vlastným sexuálnym životom stúpa, uvádza sa, že ich je až 70 percent. Sexuálna túžba je súčasť našej osobnosti a korešponduje s našimi pocitmi. Na druhej strane rastie počet žien, ktoré orgazmus dosahujú. Ženy sú dnes pravdepodobne schopné povedať, čo chcú, nenechať sa zväzovať nejakou všeobecnou mienkou. No stále ich sexuálnu spokojnosť ovplyvňujú rôzne mýty – napríklad tie týkajúce sa sexu v tehotenstve. Lenže veľký vplyv má vzťah medzi partnermi a ich pohľad na sex. Sú muži, pre ktorých je tehotná žena „územím“, kam rozhodne nehodlajú vkročiť. Po pôrode môže byť pošvový vchod voľnejší a vznikne syndróm strateného penisu. Ženy by v takom prípade mali cvičiť svaly panvového dna. Vzniknúť môže aj opačný problém – zúženie pošvy po pôrode alebo vaginálnej operácii. Aj ten sa dá riešiť, napríklad mechanickou dilatáciou, výnimočne operáciou. Ak je sex dôvodom partnerských nezhôd, výrazne vás obmedzuje a máte pocit, že to celé nemôžete ovplyvniť, oplatí sa navštíviť sexuológa.

Snaha vrátiť sa k starým časom môže byť zdrojom veľkej frustrácie. Zdroj: shutterstock

Naštartujte túžbu

Megwyn White odporúča dva triky na „zabijakov túžby“: „V dlhodobých vzťahoch sa skutočne oplatí plánovať, určiť si deň, kedy budete mať sex.“ Dôležité je však nebrať to ako školský rozvrh alebo ako obľúbené heslo ,streda – sexovať treba‘, ale pristúpiť k tomu ako k hre, pripravovať sa na to, tešiť sa, plánovať. Dohovárať sa na tom, čo vyskúšate, čo by sa vám páčilo. Ďalším faktom je, že spokojnejšie sú páry, ktoré sa neboja výzev. Nemusí ísť nutne o sex, ale počíta sa každé vybočenie zo stereotypu – cestovanie, tanec, večera, spoločné aktivity,“ prezrádza svoj druhý tip sexuologička.

Sila dotyku

Megwyn White je okrem iného autorkou metódy „haptic body“ (po slovensky haptické telo, podstatou je dotyk) na zvýšenie vnímaného pôžitku. Ženám, ktoré nie sú spokojné so sexuálnym životom, radí začať práve pri vlastných zmysloch. „Treba sa naučiť vypýtať si, čo sa mi páči, keď mi partner robí, kde sa ma má dotýkať, čo ma vzrušuje. A ísť svojmu zážitku naproti. To znamená zapojiť dych, hlas aj pohyby,“ vysvetľuje White, kde začať, a dodáva, že princíp je podobný ako pri meditácii. Upokojenie a pravidelnosť dychu dávajú telu pocit bezpečia a hlasový prejav umožňuje uvoľniť napätie. Dôležité je dotýkať sa partnera, prstami ho akoby nasávať. Vnímať všetkými zmyslami. Ďalšou pomôckou je takzvaný sexuálny barometer. Partneri si stanovia stupnicu, na ktorej hodnotia svoje vzrušenie aj v dňoch, keď sex nie je v pláne. Jednoduché oznámenie, že ste na desiatke, keď partner napríklad umyje riad, môže byť pre neho dôležitým signálom a kľúčom k pochopeniu, ktorý typ pozornosti bude prospešný.