Manžel nechcel byť neverný, ale jedna vec ho k tomu nakoniec prinútila. Narodenie ich milovanej dcéry...

Nemohol som inak, podviedol som svoju manželku. Viac než rok som bol veľmi nešťastný, vystresovaný a kvôli vnútornému napätiu som zanedbával aj svoju prácu. Potom som sa rozhodol, že takto to už ďalej nepôjde. Žena, ktorú som si vybral, nie je výnimočne krásna a nie som do nej ani zaľúbený. Chcem ju len na "to".

Všetko sa začalo po narodení dcéry Kristíny. Po pôrode sa naše manželstvo pokazilo. S manželkou sme spolu 12 rokov, ona má 36, ja 38. Náš vzťah je na prvý pohľad perfektný - aspoň podľa našich známych. Ale ja sa už dlho necítim skutočne šťastný.