Hráškové karbonátky so pstruhom

4 porcie

400 g pstruha lososovitého ● 500 g múčnych zemiakov ● 1 ČL rasce ● 1 bobkový list ● 100 g čerstvého alebo mrazeného hrášku ● 2 PL čerstvého kôpru ● 2 PL čerstvej petržlenovej vňate ● 1/2 ČL čerstvého tymianu ● 2 vajcia ● kôra z 1/2 biocitróna ● štipka mletého čili podľa chuti ● 3 až 4 PL strúhanky ● soľ ● mleté čierne korenie

NA OBAĽOVANIE: 100 g hladkej múky ● 2 vajcia ● 300 g strúhanky

AKO PRÍLOHA: hráškové výhonky ● zelený šalát ● 250 g plnotučného jogurtu ● citrónová šťava na dochutenie

Zemiaky v šupke uvaríme v osolenej vode s celou rascou a bobkovým listom. Ošúpeme a popučíme. Hrášok sparíme v osolenej vriacej vode a prepláchneme studenou vodou. Pstruha položíme na plech na papier na pečenie kožou nadol, potrieme olejom, osolíme a grilujeme v rúre pri teplote 230 °C, 3 až 6 minút. Plech položíme čo najbližšie ku grilu. Zemiaky premiešame s hráškom, nasekanými bylinkami, vajcami, citrónovou kôrou, čili, časťou strúhanky, so soľou, s mletým korením a kúskami obratého mäsa zo pstruha. Ak je zmes mäkká a rozpadá sa, pridáme ešte strúhanku. Vyformujeme 8 karbonátok, obalíme ich v múke, rozmiešaných vajciach a strúhanke. Opečieme na oleji a podávame s hráškovými výhonkami, so šalátom, s jogurtom ochuteným citrónovou šťavou i soľou.

Čas prípravy: 35 minút

Čas varenia: 20 minút

Hráškové karbonátky so pstruhom Zdroj: Natália Jablonková

Cestoviny s hráškovým pestom

4 porcie

200 g čerstvého alebo mrazeného hrášku ● 1 menší strúčik cesnaku ● 6 listov bazalky ● 60 g orechov kešu (alebo píniových orechov, mandlí) ● 80 až 120 ml extra panenského olivového oleja ● 60 g strúhaného parmezánu (prípadne grana padano) + na servírovanie ● šťava z 1/2 citróna na dochutenie ● 500 g cestovín z tvrdej pšenice (napríklad linguine) ● soľ ● mleté čierne korenie

Pripravíme pesto. Čerstvý alebo mrazený hrášok povaríme 30 sekúnd v osolenej vriacej vode, scedíme, prepláchneme studenou vodou a osušíme. V mixéri s nožmi (menšie množstvo môžeme spracovať aj v mažiari) rozmixujeme hrášok, pretlačený cesnak, bazalkové listy, orechy kešu a olivový olej. Nakoniec pridáme parmezán nastrúhaný najemno alebo grana padano. Pesto dochutíme citrónovou šťavou, soľou a mletým čiernym korením. Ak treba, pridáme ešte olivový olej. Domáce alebo kupované cestoviny z tvrdej pšenice uvaríme v osolenej vriacej vode, časť vody z varenia odložíme bokom, cestoviny scedíme. Cestoviny premiešame s pestom, ak treba, pridáme trochu cestovinovej vody. Podávame s bazalkou, orechmi kešu, čerstvým alebo mrazeným hráškom, ďalším syrom a čerstvým listovým alebo aj zeleninovým šalátom.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 20 minút

Cestoviny s hráškovým pestom Zdroj: Natália Jablonková

Hrášková polievka so sušenou šunkou

5 porcií

100 až 150 g sušenej šunky (napríklad prosciutto) ● 2 cibule ● 3 strúčiky cesnaku ● 600 g nových zemiakov ● 1,5 l vývaru alebo vody ● 400 g čerstvého alebo mrazeného zeleného hrášku ● lístky mäty ● soľ ● mleté čierne korenie ● olej alebo maslo

Plátky šunky orestujeme nachrumkavo v hrnci, šunku vyberieme a do hrnca pridáme olej, ak treba. Na výpeku osmažíme cibuľu nakrájanú nadrobno, pridáme prelisovaný cesnak a očistené a nakrájané nové zemiaky. Chvíľu spolu osmažíme, zalejeme vodou alebo vývarom, dochutíme soľou a mletým korením. Varíme na miernom plameni, kým zemiaky nezmäknú. Potom pridáme hrášok, rýchlo privedieme do varu, minútu povaríme a odstavíme. Polievku dochutíme pár lístkami mäty a rýchlo schladíme (napríklad ponorením hrnca do studeného kúpeľa). Časť polievky, zemiaky a hrášok vyberieme a pomixujeme ponorným mixérom a vrátime do zvyšku polievky. Dochutíme soľou a mletým korením.

Čas prípravy: 25 minút

Čas varenia: 30 minút

Hrášková polievka so sušenou šunkou Zdroj: Natália Jablonková

Kurací kebab s pučeným hráškom

4 porcie

NA PLACKY: 180 g vlažného mlieka ● 40 g masla ● 250 g hladkej múky (napríklad špaldovej) ● 1/2 ČL soli

NA ŠPÍZY: 600 g kuracích pŕs ● 1 ČL sušeného oregana ● 1 strúčik cesnaku ● 1/2 ČL mletej červenej papriky ● 1 ČL citrónovej šťavy ● soľ ● mleté čierne korenie ● olivový olej

OKREM TOHO: 400 g čerstvého alebo mrazeného hrášku ● 300 g jogurtu gréckeho typu ● paradajky ● uhorka ● červená cibuľa ● kapusta ● citrónová šťava na dochutenie ● soľ ● mleté čierne korenie ● olivový olej

Na placky zohrejeme spolu mlieko a maslo a primiešame ho do múky a soli. Vypracujeme hladké a jemné cesto a necháme ho aspoň 30 minút prikryté odpočívať. Urobíme 4 rovnako veľké placky a každú z nich opekáme na suchej rozpálenej panvici asi 1 minútu z každej strany. Udržujeme teplé, prikryté kuchynskou utierkou. Pripravíme špízy. Kuracie prsia nakrájame na pásiky, premiešame s pol až 1 lyžičkou soli, mletým korením, so sušeným oreganom, s prelisovaným cesnakom, červenou paprikou, citrónovou šťavou a lyžicou olivového oleja. Necháme 30 až 60 minút marinovať. Kuracie kúsky napichneme na 4 špajdle a v panvici na oleji sprudka opečieme z každej strany. Hrášok narýchlo sparíme v horúcej osolenej vode, prepláchneme studenou vodou, scedíme, popučíme vidličkou a dochutíme soľou, korením, olivovým olejom a lyžicou jogurtu. Ostatnú zeleninu nakrájame na menšie kúsky, kapustu na tenké pásiky. Grécky jogurt dochutíme citrónovou šťavou, soľou a mletým korením. Placky podávame s pučeným hráškom, kuracími špízmi, so zeleninou a s ochuteným jogurtom.

Čas prípravy: 30 minút

Čas varenia: 20 minút

Kurací kebab s pučeným hráškom Zdroj: Natália Jablonková

Hrášková pizza so špenátom

4 porcie

NA CESTO: 500 g hladkej múky ● 300 g vlažnej vody ● 1 PL cukru ● 1 ČL soli ● 1 vrecko sušeného droždia

NA OMÁČKU: 500 ml smotany na varenie ● 50 g strúhaného parmezánu (podľa potreby aj viac) ● soľ ● mleté biele korenie

NAVRCH: 200 g mladého špenátu ● štipka muškátového orieška ● 200 g čerstvého alebo mrazeného hrášku ● 300 g syra mozzarella ● 100 g polotvrdého syra (eidam, gouda) ● soľ

Pripravíme cesto. Všetky suroviny vymiešame do hladkého a jemného cesta, prikryjeme ho potravinárskou fóliou a necháme nakysnúť. Cesto zdvojnásobí svoj objem (nie výšku). Pomocou kuchynskej váhy ho rozdelíme na 4 rovnaké diely a necháme prikryté bokom. Pripravíme omáčku. Smotanu zahustíme niekoľkominútovým varením, dochutíme parmezánom, soľou a mletým bielym korením. Necháme vychladnúť. Mladé špenátové listy vložíme do zohriatej panvice s lyžicou vody a necháme ich zvädnúť. Dochutíme štipkou soli a mletým muškátovým orieškom. Čerstvý alebo mrazený hrášok sparíme vo vriacej osolenej vode a následne prepláchneme v studenej vode. Necháme vyschnúť. Postupne vyvaľkáme (alebo ručne roztiahneme) oddýchnuté kusy cesta na kruhy s priemerom 30 až 40 cm s tučnejšími okrajmi. Celú plochu okrem 2 cm okraja potrieme omáčkou, rozložíme na ňu plátky mozzarelly, posypeme hráškom, pridáme hrudky spareného špenátu a striedmo posypeme strúhaným polotvrdým syrom. Medzitým necháme plech rozohriať dnom nahor v rúre vyhriatej na 250 až 300 °C (spodný ohrev s ventilátorom je pizzový režim). Pizzu preložíme na papier na pečenie a presunieme na rozpálený plech v rúre. Pečieme 4 až 8 minút, necháme mierne vychladnúť a pokrájame krájačom na pizzu. Medzitým pripravíme ďalšie porcie pizze.

Čas prípravy: 60 minút

Čas pečenia: 30 minút