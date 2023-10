Koláč s korením

10 kúskov

NA KOLÁČ: 80 ml silného espresa ● 200 g hladkej múky ● 80 g múky z lieskových orieškov ● 2 až 3 ČL korenia chai ● 2 ČL prášku do pečiva ● štipka soli ● 115 g masla izbovej teploty ● 60 ml slnečnicového alebo repkového oleja ● 10 ml vanilkového extraktu ● 200 g svetlého trstinového cukru ● 4 vajcia veľkosti L izbovej teploty ● 80 ml mlieka izbovej teploty ● figy na ozdobu

NA MEDOVÚ ŠĽAHAČKU: 250 ml smotany na šľahanie ● 2 až 3 PL kvalitného medu ● 1 ČL vanilkového extraktu

Uvaríme espreso a necháme vychladnúť. Rúru predhrejeme na 180 °C, dno formy s priemerom 22 cm vyložíme papierom na pečenie. V mise zmiešame obe múky, korenie chai, prášok do pečiva aj soľ. V druhej mise pomocou mixéra vyšľaháme maslo s olejom a vanilkovým extraktom do hladkej konzistencie. Znížime rýchlosť a postupne zašľaháme cukor. Potom rýchlosť zvýšime a šľaháme, aby sa vytvorila ľahká a nadýchaná pena. Po jednom zapracujeme vajcia. Do hmoty striedavo vsypeme suché suroviny a mlieko zmiešané s espresom. Cesto nalejeme do pripravenej formy, povrch jemne uhladíme a vložíme do rúry. Pečieme 40 minút. Urobíme test špajdľou. Upečený koláč necháme úplne vychladnúť. V mise vyšľaháme smotanu spolu s medom a vanilkou. Šľahačku pred podávaním naložíme pomocou lyžice na koláč, ozdobíme figami a jemne pokvapkáme medom.

Čas prípravy: 35 minút

Čas pečenia: 40 minút