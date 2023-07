Marhuľový džem s mandľami a bylinkami

4 poháre

1 kg marhúľ ● šťava z 1 citróna ● 1 ČL mletej vanilky ● 1/4 ČL mletého kardamómu ● 500 g kryštálového cukru ● 1 balíček želírovacieho prípravku ● 4 PL lúpaných mandlí ● 1 vetvička tymianu

Marhule umyjeme, rozpolíme a vyberieme kôstky. Nakrájame na menšie kúsky. Dáme do hrnca spolu s cukrom, želírovacím prípravkom, s vanilkou, citrónovou šťavou a kardamómom. Privedieme do varu a na silnom plameni varíme 4 až 6 minút. Zamiešame mandle a tymian a nalejeme do pripravených sterilizovaných pohárov. Uzavrieme, otočíme hore dnom a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 6 minút

Marhuľový s mandľami a bylinkami Zdroj: Shutterstock

Ríbezľová a ringlotová marmeláda

2x 6 pohárov

RÍBEZĽOVÁ: 1 kg červených ríbezlí ● asi 400 ml ríbezľovej šťavy ● 500 g želírovacieho cukru (2 : 1) ● 1 balíček vanilkového cukru

RINGLOTOVÁ: 1,2 kg ringlôt ● 500 g želírovacieho cukru (2 : 1) ● 1 vanilkový struk ● 4 PL citrónovej šťavy

Ríbezle oberieme zo stoniek a dobre prepláchneme. Dáme do misy a rozmixujeme tyčovým mixérom. Ak máme radi s kúskami, necháme ich v celku. Rozmixované ríbezle prepasírujeme cez sitko. Dolejeme ríbezľovou šťavou, aby sme mali celkový objem 1 l, a dáme spolu s cukrom a vanilkovým cukrom do hrnca. Privedieme do varu a na prudkom ohni za stáleho miešania varíme asi 5 minút. Potom ihneď nalejeme do sterilizovaných pohárov, dobre uzavrieme a otočíme hore dnom. Necháme úplne vychladnúť. Pripravíme si ringlotovú marmeládu. Ringloty rozpolíme, vyberieme kôstky a dáme do hrnca. Za stáleho miešania privedieme do varu a potom zľahka rozmixujeme tyčovým mixérom. Pridáme cukor, dreň z vanilky a citrónovú šťavu. Za stáleho miešania privedieme do varu. Varíme 5 až 6 minút, potom ihneď naplníme do pripravených sterilizovaných pohárov, otočíme hore dnom a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 2x 15 minút

Čas varenia: 2x 5 minút

Ríbezľová a ringlotová marmeláda Zdroj: Shutterstock

Malinovo-višňový s vanilkou

2 poháre

250 g malín ● 400 g višní ● 1 vanilkový struk ● 500 g želírovacieho cukru

Maliny preberieme a opatrne opláchneme. Višne umyjeme, odkôstkujeme. Odvážime 500 g ovocia. Vanilku prerežeme a vyškrabeme z nej dreň. Do hrnca dáme ovocie, cukor, vanilkovú dreň aj struk a na prudkom ohni privedieme do varu. Varíme za stáleho miešania asi 4 minúty. Potom vyberieme vanilkový struk a marmeládu vlejeme do pripravených sterilizovaných pohárov. Uzavrieme, obrátime hore dnom a necháme úplne vychladnúť.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 4 minúty