Ako by sa vám páčilo nosiť menšiu veľkosť oblečenia, vedieť sa lepšie sústrediť na povinnosti a k tomu byť nabitá energiou? S našou diétou sa vám to podarí. Aj vám ide práca akosi viac od ruky po šálke kávy? To isté platí aj pri chudnutí! Kofeín zrýchľuje metabolizmus, a tak spaľujete viac kalórií, a to dokonca vtedy, keď sa nehýbete.

Kávová diéta Zdroj: shutterstock

Toto sú fakty:

● Pitie kávy vám dokáže zlepšiť náladu. Štúdia vykonaná s 50-tisíc ženami ukázala, že káva znižuje riziko vzniku depresie až o celých 20 percent.

● Polyfenoly obsiahnuté v káve pôsobia proti vzniku zápalu, ktorý mení chémiu mozgu a spúšťa depresiu.

● Už 1 až 3 šálky kávy denne dokážu zrýchliť váš metabolizmus tak, že denne spálite až o 75 až 100 kcal viac.

-3 kg za 7 dní Zdroj: shutterstock

Ako na to ?

1. Deň začnite šálkou kávy

Týmto spôsobom naštartujete spaľovanie tukov už do hodiny. Používajte čisté, čerstvo a zľahka opražené zrnká, ktoré obsahujú viac polyfenolov. Vyberajte si kvalitných producentov, ako je Kolumbia, Brazília, Keňa alebo Etiópia. A podľa možností pite čiernu kávu.

2. Denne si doprajte 4 šálky

Jednu ráno, keď vstanete, druhú na desiatu, tretiu po obede a štvrtú medzi obedom a večerou.

3. Raňajkujte smoothie

Na obed, ako aj na večeru si doprajte vyvážené jedlo.

4. Vypite 8 pohárov vody denne

Nezabúdajte na pitný režim. Pri káve, ktorá dehydruje, je to veľmi dôležité.

5. Malý snack maximálne 1- až 2-krát denne

Možností máte mnoho: 2 PL hummusu s čerstvou mrkvou, 2 mesiačiky melóna s 1 PL syra cottage, hrsť mandlí, celozrnný ryžový chlebík s 1 ČL kešu masla a 2 PL roztlačených čučoriedok, hrsť plná orechov a semienok, 2 plátky údeného lososa s rukolou a kôprom, pol avokáda pokvapkaného citrónovou šťavou a posypaného trochou morskej soli.

6. Večer po 19.30 už nejedzte

Lepšie urobíte, keď väčšinu kalórií prijmete cez deň a nie neskoro v noci.

Vaše týždenné menu

1. deň

Raňajky: Super smoothie

Rozmixujeme 250 ml vody s 2 PL chia semiačok, 50 g gréckeho jogurtu, hrsťou čučoriedok, 50 g melóna, so štvrtkou banánu, s hrsťou kelových listov, hrsťou špenátu a pol ČL medu.

Obed: Grilované prsia s gréckym šalátom

Nakrájame pol uhorky, pol červenej papriky a pol zelenej papriky, 6 cherry paradajok, pol červenej cibule, 20 g fety a hrsť olív. Zmiešame. V miske premiešame 1 PL olivového oleja s 1 PL červeného vínneho octu, pol ČL sušeného oregana, mleté čierne korenie a pol ČL dijonskej horčice. Pridáme do šalátu. Podávame s grilovanými kuracími prsami.

Večera: Platesa s bielou fazuľou

Filetu z platesy ochutíme citrónovou šťavou a kôrou, kaparami, tymianom, morskou soľou a olivovým olejom. Upečieme a podávame so sterilizovanou bielou fazuľou a mangoldom.

Zdravé sacharidy vás zasýtia a doplnia cenné živiny. Zdroj: shutterstock

2. deň

Raňajky: Korenisté smoothie

Rozmixujeme 200 ml mrkvovej šťavy, 100 ml vody, hrsť kelových listov, polovicu menšej očistenej hrušky, 20 mandlí, 1 ČL citrónovej šťavy a kúsok očisteného zázvoru.

Obed: Ázijská miska

Do misy naservírujeme nakrájanú uhorku, kapustu pak čoj, mrkvu, zelenú fazuľu edamame, špenát, červenú papriku a červenú kapustu. Dochutíme 1 PL ryžového bieleho octu, pol ČL strúhaného cesnaku, pol ČL strúhaného zázvoru, 1 ČL sezamu a 1 ČL sójovej omáčky. Podávame so 40 g hnedej ryže.

Večera: Grilovaný losos s avokádovou salsou

Ugrilujeme 1 filetu z lososa. Na salsu zmiešame nasekanú uhorku, červenú cibuľu, mätu, limetkový džús, trochu rasce a pol avokáda. Podávame s uvarenou quinoou.

Zelené smoothie vás naštartuje do dňa. Zdroj: shutterstock

3. deň

Raňajky: Exotické smoothie

Rozmixujeme 200 ml kokosovej vody, 50 g manga, pol banánu, hrsť špenátu a 1 PL tekvicových semienok.

Obed: Indická šošovicová polievka

Opečieme 1 ČL rasce. Pridáme 1 PL oleja, nasekanú cibuľku, nastrúhaný zázvor, nastrúhaný cesnak, pol ČL kurkumy, štipku kajenského korenia a 200 ml vody. Privedieme do varu a pomaly varíme 10 minút. Prilejeme 250 ml vody a vsypeme 40 g šošovice. Uvaríme domäkka. Podávame s 50 g grilovaných kreviet.

Večera: Ázijský steak

Filetu z mäsa osolíme a vložíme do marinády zo zázvoru, sezamového oleja a z balzamového octu. Opečieme a podávame so 40 g uvarenej quinoy a kelu.

Vyvážená strava je základ štíhlej postavy a dobrého pocitu. Zdroj: shutterstock

4. deň

Raňajky: Zelené smoothie

Rozmixujeme 200 ml jablkového džúsu, 1 ČL medu, pol grepu, hrsť mäty, pol avokáda, hrsť koriandra a 100 ml vody.

Obed: Losos so šalátom

Naservírujeme 1 opečenú filetu z lososa a šalát z fazúľ, marinovaných artičok, čiernych olív, hrsti rukoly a zo sušených paradajok. Dochutíme olivovým olejom, balzamovým octom, tymianom a morskou soľou. Pokvapkáme citrónovou šťavou.

Večera: Údená šunka s cviklovým šalátom

Zmiešame 100 g údeného moriaka s rukolou, nasekanou uvarenou cviklou, so žeruchou a s quinoou. Ochutíme olivovým olejom a červeným vínnym octom.

Ázijská miska je nielen pekná na pohľad, ale aj veľmi zdravá. Zdroj: shutterstock

5. deň

Raňajky: Ovocné smoothie

Rozmixujeme 200 ml kokosovej vody s hrsťou jahôd, pol červeného jablka, 50 g gréckeho jogurtu, 20 g mandlí, 1 PL kokosových vločiek, so štipkou vanilky a s kvapkou stévie.

Obed: Tuniakový šalát s jablkom

Zmiešame 1 menšiu konzervu tuniaka s 1 PL sušených brusníc, 1 zeleným jablkom, so zelerom, s červenou cibuľou a 2 PL gréckeho jogurtu. Ochutíme citrónovou šťavou, soľou a korením a posypeme lístkami rukoly.

Večera: Kuracia panvička so špargľou

Jeden kus kuracích pŕs osolíme, okoreníme, opečieme a nakrájame. Uvaríme 40 g quinoy podľa návodu. Špargľu opečieme na olivovom oleji s tamari omáčkou, cibuľou, cesnakom a so zázvorom. Podávame s kuracinou a quinoou.

6. a 7. deň

Zopakujeme menu z predchádzajúcich dní.