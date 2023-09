29. septembra máme spln v Baranovi, ktorý ovplyvňuje ešte 3 dni po jeho vrchole... Tento astrálny jav má osobitný význam a ponúka nám jedinečnú príležitosť na osobný a duchovný rast. Prečo to nevyužiť?

Spln v Baranovi

Baran je prvým znamením zverokruhu a je spojený s odvahou, iniciatívou a vedením. Je to ohnivé znamenie, ktoré má tendenciu byť vášnivé a impulzívne. Spln v Baranovi nám prináša túto ohnivú energiu na vrcholný bod, čo môže mať silný vplyv na naše emócie a správanie.

Vášeň aj hnev

Počas splnu v Baranovi môžeme pociťovať zvýšenú vášeň a túžbu ísť za svojimi cieľmi. Na druhej strane môžeme byť aj impulzívnejší a náchylnejší k prejavu hnevu. Je to však skvelý čas na to, aby sme sa pustili do nových projektov a nápadov so zanietením.

Čas prebudenia

Z ezoterického hľadiska môžeme považovať spln v Baranovi za čas prebudenia. Je to obdobie, kedy sa môžeme pozrieť do svojho vnútra a preskúmať, čo je naša skutočná vášeň a nadšenie. Možno sme sa dlho potláčali a skrývali svoje pravé túžby. Teraz je ten správny čas na to, aby sme našli svoj vnútorný oheň a nasledovali ho. Na druhej strane ide o prebudenie, ktoré vám môže otvoriť oči k pravde a k novým skutočnostiam, ktoré všetko zmenia. Buďte pripravené na zmenu!

