Sympatická brunetka sa v utorok 11. apríla stala trojnásobnou mamou. Ako dala vedieť svojim fanúšikom už vopred, na svet priviedla dcérku. Tretie dieťa - s tretím mužom. Držíme palce, aby bol tým pravým práve otec dievčatka, podnikateľ Jaromír Soukup, ktorý bol aj pri pôrode dcérky.

K Agátinmu synovi Kryšpínovi a dcérke Mii, tak pribudla sestrička. Vyzerá to tak, že tretí pôrod bol pre Agátu doslova malina. Ešte deň pred pôrodom ju poriadne vyoblievali a vyšibali kupači na Veľkonočný pondelok, pričom s prípravami na sviatky vôbec nezaháľala, a v utorok už držala v náručí svoju milovanú princeznú.

Agáta Hanychová so svojimi deťmi Kryšpínom a Miou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CkGyUNuL6wM/

Svojim fanúšikom sa prihovorila prostredníctvom Instagramu už pár minút po pôrode. "Tak dievčatá, ja len že som to zvládla a Jaromír tiež. Však?" povedala vo videu. "Noo, ty si to zvládla...," zložil poklonu svojej láske Jaromír. Tiež prezradila, že kým je dievčatko na meraní a vážení, tak Agáta by si najradšej odskočila do sprchy, no musela ležať a oddychovať. Neskôr zverejnila video, kde na izbu kráča po vlastných a na vozíčku, ktorý mala k dispozícii sa vyváža jej taške do pôrodnice. Za hladký priebeh pôrodu vďačí čerstvá trojnásobná mama aj lekárovi Vlkovi. Dvojica zverejnila aj prvú foto s dievčatkom a predstavili ju svetu. Dievčatko dostala meno ako postava z rozprávky. Aké meno vybrali Agáta a Jaromír dcérke? Dozviete sa v galérii.