Čoho? Herectva! To ho tak očarilo, že sa odhodlal urobiť pre to, aby sa objavil na filmovom plátne, takmer všetko! Keď mal 15 rokov, zomrela mu mama, no podpora v ceste za svojím snom mu od zvyšnej rodiny nechýbala. A tak sa vrhol najskôr na modeling. Práve v modelingu sa mu darilo mimoriadne dobre. Dostával ponuku za ponukou. S jednou firmou vyrábajúcou luxusnú pánsku spodnú bielizeň podpísal lukratívnu zmluvu. Za desaťdňové fotenie, pri ktorom sa vraj musel iba opierať o stenu a tváriť depresívne, mu zaplatili toľko, koľko niektorí Slováci dostanú za rok.

Vzorný otecko

Od modelingu to mal už len na skok k filmu. Samozrejme, že každého najskôr oslnil svojím výzorom, ale režiséri v ňom objavili aj herecký talent. Hral v mnohých seriáloch a filmoch, menšie či väčšie úlohy. Svetovú slávu mu však priniesla trilógia Päťdesiat odtieňov. Napriek tomu, že po premiére za ním šaleli ženy z celej zemegule, on je už niekoľko rokov verný iba jednej, a to svojej manželke, s ktorou má tri malé dcérky.

Viete, že...

... ako dieťa navštevoval logopéda? Uchádzal sa totiž o úlohu v dedinskom súbore, no povedali mu, že má zlú výslovnosť. Zle vyslovoval L a R. Vytrvalým trénovaním však chybu reči odstránil.