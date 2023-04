Jar je v plnom prúde. Doprajete si detox?

– Vždy sa o to snažím. Minulý rok sa mi to aj podarilo, veľa som schudla. Tento rok uvidím, ako sa mi bude dariť. Na jar najviac chodím von. Nedokážem sa nabažiť prírody. Tam to vonia, kvitne, pučí. To je nádherné. Stále chodím von na bicykel, na prechádzky alebo vezmem dcéry, priateľky, zoberieme si nejaké jedlo so sebou a urobíme si obed alebo piknik v lese alebo na Devínskej Kobyle. Príroda ma vie vytiahnuť von.

Zvykne vás potrápiť jarná únava?

– Tú pociťujem vždy v marci, keď je ešte zima. A tá zima trvá dlho. Aj teraz som v marci pociťovala strašnú únavu, kým sa neoteplilo. Keď už začalo liezť von slniečko, trošku ma to nabilo.

Ako sa staráte o svoje fyzické a duševné zdravie?

– Myslím si, že najdôležitejší je nejaký šport alebo pohyb. Aj taký od­dych a relax. Vo svojom veku už nemusím nič dokazovať. Nemusím dokazovať, že som dobrá herečka, nemusím robiť niečo len pre peniaze. Vyberám si veci tak, aby mi bolo príjemne. Neviem, ako dlho ešte požijem. (Smiech.) To nevie nikto, ale v tomto veku si človek začne uvedomovať, že naozaj už nič nemusí. Robím iba to, čo mi je príjemné, a to je najlepší recept. Nerobiť veci, pri ktorých sa necítime dobre, nebyť s ľuďmi, pri ktorých nám nie je dobre.