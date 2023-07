Zaiskrilo to medzi nimi a tak nečakali na nič a rovno vystrojili svadbu! Bolo to v roku 1986. Soňa a Rišo boli spontánni a podľa toho aj konali. Najskôr to vyzeralo, že sú pre seba stvorení. Prvých päť rokov manželstva mali krásnych. Kaziť sa to začalo po tom šiestom spoločnom roku... Napriek tomu to spolu potiahli dlhých 15 rokov. Kríza medzi nimi bola však potom už tak neznesiteľná, že sa rozhodla so spevákom rozviesť. Súd ich dal od seba v roku 2021.

Moderátorka Dámskeho klubu na RTVS v médiách viackrát priznala, že sa pre Rišovu neveru a ďalšie jeho škandály veľmi trápila. Veľa sa naplakala. Skrátka, bola na dne. Jediné, čo ju držalo pri živote, bola práca a malé deti. Ale ako sa hovorí: kto je na dne, dokáže sa poriadne odraziť nahor! A Soni sa to podarilo! Teraz je šťastná a už niekoľko rokov si užíva život s novým partnerom. Druhýkrát sa vydávať ale neplánuje.