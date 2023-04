Hráškový kiš s vajcami

8 kúskov

NA CESTO: 250 g hladkej múky ● 1/2 ČL soli ● 125 g masla ● 1 vajce ● 4 PL studenej vody

NA PRÍLOHU: 4 uvarené vajcia ● 150 g čerstvého špenátu ● 200 g mrkvy ● 75 g mrazeného hrášku ● 10 g masla ● kôpor

NA PLNKU: 3 vajcia ● 200 ml smotany na šľahanie ● 50 ml mlieka ● soľ ● mleté čierne korenie ● muškátový oriešok

Na cesto preosejeme múku spolu so soľou do misy. Pridáme nakrájané maslo a vypracujeme mrveničku. Zapracujeme vajce a vodu tak, aby sme vypracovali hladké cesto. Cesto zabalíme do potravinárskej fólie a dáme na hodinu do chladničky. Potom vyberieme, rozvaľkáme na o niečo väčší kruh a prenesieme do pripravenej okrúhlej formy. Dno viackrát popicháme vidličkou. Rúru predhrejeme na 180 °C. Uvarené vajcia ošúpeme a pozdĺžne rozpolíme. Mrkvu očistíme a najemno nastrúhame. Hrášok necháme rozmraziť. Na panvici rozpustíme maslo, pridáme mrkvu, hrášok aj špenát a asi 10 minút podusíme. V miske vymiešame vajcia so smotanou a s mliekom, dochutíme soľou, korením aj štipkou muškátového orieška. Zeleninu nanesieme na cesto, povrch uhladíme a zalejeme smotanovou zmesou. Dáme piecť na 30 až 40 minút dozlatista. Pred podávaním posypeme nasekaným kôprom.

Čas prípravy: 15 minút

Čas chladenia: 1 hodina

Čas pečenia: 40 minút