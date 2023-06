Bôčik v zázvorovej marináde

6 porcií

1,5 kg mäsitého bôčika ● 60 ml olivového oleja + na pokvapkanie ● 4 cm čerstvého zázvoru ● 4 strúčiky cesnaku ● 50 ml medu ● 1 paprička čili ● 1 citrón ● 4 farebné papriky ● soľ ● mleté čierne korenie ● maldonská soľ na podávanie

V miske prešľaháme olej, med, kôru z celého citróna a šťavu z jeho polovice, vmiešame nasekanú papričku čili, zázvor nastrúhaný najemno a prelisovaný cesnak. Osolíme a okoreníme. Bôčik nakrájame na plátky a naložíme do marinády. Necháme odležať 4 hodiny pri izbovej teplote alebo cez noc v chladničke. Na gril dáme papriky nakrájané na kúsky a pokvapkáme olejom (alebo marinádou) a po chvíli pridáme bôčik. Grilujeme z každej strany asi 8 minút. Mäso i papriky podávame čerstvo okorenené a dochutené maldonskou soľou.

Čas prípravy: 30 minút

Čas marinovania: 4 hodiny

Bôčik v zázvorovej marináde Zdroj: MAREK BARTOŠ/Gurmet

Citrónovo-bazalkové „pľacaté“ kura

4 až 6 porcií

1 celé kura ● 80 ml olivového oleja ● 60 ml citrónovej šťavy ● 80 ml medu ● 3 strúčiky cesnaku ● 2 hrste čerstvej bazalky + podávanie ● 1 hrsť čerstvého rozmarínu ● soľ ● mleté čierne korenie

NA ZELENINU: cuketa ● baklažán ● červená cibuľa ● papriky všetkých farieb ● šampiňóny portobello alebo cremini ● 2 PL olivového oleja ● 2 PL balzamového octu ● 2 strúčiky cesnaku ● soľ ● mleté čierne korenie

V miske prešľaháme olej, citrónovú šťavu, med a vmiešame nasekané bylinky a prelisovaný cesnak. Podľa chuti osolíme a okoreníme. Pripravíme kura. Položíme ho prsami nadol a bez rezania zatlačíme stehno smerom nahor, aby sa vykĺbilo. To isté zopakujeme s druhým stehnom. Potom urobíme dva rezy pozdĺž chrbtice a vyrežeme ju. Otočíme kura, zatlačíme naň a sploštíme ho. Obrátime stehná, aby konce smerovali von. Odrežeme poslednú tretinu krídeliek, potom kura naložíme do marinády a necháme marinovať 4 hodiny pri izbovej teplote alebo cez noc v chladničke. Zeleninu nakrájame na kolieska, plátky či hranolčeky. Olivový olej prešľaháme s balzamovým octom, pridáme prelisovaný cesnak, osolíme a okoreníme. Do marinády naložíme zeleninu a necháme ju marinovať, než rozpálime gril a pripravíme kura. Kura grilujeme nepriamou metódou, teda prikryté poklopom a s uhlím rozhrnutým do strán, 45 až 55 minút, občas ho potrieme marinádou. Na posledných 15 minút k nemu pridáme zeleninu a podávame posypané nasekanou bazalkou a zeleninou preliatou zvyšnou marinádou.

Čas prípravy: 45 minút

Čas marinovania: 4 hodiny

Čas grilovania: 45 minút

Citrónovo-bazalkové „pľacaté“ kura Zdroj: MAREK BARTOŠ/Gurmet

Kotlety v medovo-horčicovej marináde

4 porcie

4 bravčové kotlety s kosťou ● 200 g stonkovej brokolice ● 200 g baby cukety ● 60 ml olivového oleja ● 1 a 1/2 PL medu ● 2 PL hrubozrnnej horčice ● 1 a 1/2 PL sójovej omáčky ● 2 strúčiky cesnaku ● 2 PL hladkolistej petržlenovej vňate + na podávanie ● 2 ČL čerstvého tymianu ● soľ ● mleté čierne korenie

NA ZEMIAKY A GREMOLATU: 600 g zemiakov ● 1 strúčik cesnaku ● 1 zväzok čerstvého tymianu ● 1 ČL citrónovej kôry ● 2 PL olivového oleja + na pokvapkanie ● soľ

V miske zmiešame olivový olej, med, horčicu, sójovú omáčku, nasekanú petržlenovú vňať, tymian a prelisovaný cesnak. Podľa chuti osolíme, okoreníme a do marinády vložíme mäso. Necháme ho odležať cez noc. Zemiaky nakrájame a varíme v osolenej vode asi 7 minút skoro domäkka. V deň grilovania pripravíme gremolatu. Do nádoby vhodnej na mixovanie dáme hladkolistú petržlenovú vňať, cesnak, citrónovú kôru, tymian, olivový olej a rozmixujeme dohladka. Podľa chuti osolíme. Rozpálime gril a kotlety opekáme na priamom ohni z každej strany 6 až 8 minút. Na gril pridáme aj brokolicu a cukety, ak chceme, môžeme ich potrieť marinádou. Zeleninu grilujeme krátko a sprudka, aby zostala chrumkavá. Nakoniec pridáme na pár minút zemiaky pokvapkané olivovým olejom a opečieme ich nachrumkavo. Podávame ich s grilovanými kotletami a tymianovou gremolatou.

Čas prípravy: 45 minút

Čas marinovania: 8 hodín

Kotlety v medovo-horčicovej marináde Zdroj: MAREK BARTOŠ/Gurmet

Flank steak v pivnej marináde

4 porcie

750 g flank steaku ● 300 ml tmavého piva typu stout ● 2 strúčiky cesnaku ● 4 PL olivového oleja ● soľ ● mleté čierne korenie

NA CHIMICHURRI: 1/2 zväzku čerstvého koriandra ● 1/2 zväzku hladkolistej petržlenovej vňate ● 2 jarné cibuľky ● 2 strúčiky cesnaku ● 2 PL olivového oleja ● 2 PL červeného octu ● 1/4 ČL vločiek čili ● soľ

NA FAZUĽKY: 500 g zelených fazuliek ● 2 PL olivového oleja ● 1 citrón ● maldonská soľ

V miske zmiešame pivo, prelisovaný cesnak, med, olivový olej a podľa chuti osolíme a okoreníme. Do marinády naložíme mäso a necháme odležať aspoň 4 hodiny. Medzitým pripravíme chimichurri. Bylinky aj jarnú cibuľku nasekáme tak nadrobno, ako to len pôjde. Pridáme prelisovaný cesnak, vločky čili, olej a ocot. Podľa chuti osolíme. Rozpálime gril a opekáme na ňom flank steak asi 8 minút z každej strany, počas grilovania ho potierame zvyšnou marinádou. Hotový steak necháme 5 minút odležať, aby sa v ňom ustálila šťava, a nakrájame ho na tenké plátky. Len čo sa flank griluje, pridáme na rošt aj fazuľky pokvapkané olivovým olejem (ideálna je grilovacia mriežka na ryby a zeleninu, udrží fazuľky pekne pohromade). Grilujeme ich 8 až 10 minút a hotové pokvapkáme citrónovou šťavou (polovice citróna môžeme krátko grilovať reznou stranou nadol, steaku to dodá dymovú chuť) a posypeme maldonskou soľou. Podávame so steakom a s chimichurri.

Čas prípravy: 40 minút

Čas marinovania: 4 hodiny