Vedeli ste, že naša strava môže mať veľký vplyv na to, v akom stave sú naše hormóny? Práve u žien je veľmi dôležité, aby naše vnútro fungovalo presne tak, ako má. Hormóny ovplyvňujú celé naše fungovanie od nálady po trávenie či spánok. Bohužiaľ, ak sa ich pomer v tele stane nevyváženým, môžu na to doplatiť hneď viaceré orgány. Hormonálnu nerovnováhu spúšťa hneď niekoľko faktorov a jedným z nich je aj strava. Na tú si dokážeme dať pozor, a preto si najbližšie dajme dobrý pozor na to, čo budeme konzumovať. Zistite, čo našim hormónom škodí najviac.

Cukor

Pozor na sladidlá, ktoré môžu ohroziť zdravie. Zdroj: Shutterstock

Ľudia, ktorí konzumujú množstvo jedál obsahujúcich cukor, napríklad koláče, cukríky, rôzne krémy či sladené nápoje, si zarábajú na veľký problém. Ak ich nahradíte napríklad ovocím a vodou, vaše hladina hormónov by sa mala veľmi rýchlo zastabilizovať. Redukovanie cukrov v strave vám pomôže aj v chudnutí alebo v prevencii proti cukrovke.

Alkohol

Šampanské Zdroj: Shutterstock

Nadmerná konzumácia alkoholu má pre naše telo devastačné účinky. Pre naše hormóny je však skutočnou katastrofou aj primerané množstvo týchto obľúbených nápojov, pretože značne vplývajú na náš endokrinný systém. Niektoré štúdie dokonca dokázali, že alkohol znižuje v tele hlavný mužský hormón testosterón.

Sacharidy

Telo nepotrebuje prijímať veľa sacharidov. Zdroj: Shutterstock

Jedlá obsahujúce sacharidy sú pre naše telá dôležité, no rozhodne to s nimi netreba preháňať. Vyhýbajte sa najmä upravovaným sacharidom a radšej si zvoľte ich komplexnejší variant, akým sú napríklad fazule, arašidy, zemiaky, cereálie alebo kukurica.

Sója

Prospieva sója nášmu zdraviu? Zdroj: SHUTTERSTOCK

Sója a produkty z nej sú vo všeobecnosti považované za zdravé potraviny, avšak viacerí odborníci ju považujú skôr za kontroverznú plodinu. Obsahuje totiž fytoestrogény, ktoré vraj môžu spôsobovať neplodnosť u mužov. Závisí to najmä od celkového zdravotného stavu, v ktorom sa práve nachádzate. Pokiaľ máte v tele menej hormónov, môže narušiť vašu rovnováhu.

Káva

Ako často si doprajete šálku kávy? Zdroj: Shutterstock

Viete si predstaviť ráno bez šálky chutnej kávy? A čo tak bez ďalších dvoch či troch, ktoré si doprajete počas dňa? Hoci nám tento nápoj dodáva energiu, viaceré štúdie dokazujú, že káva môže spôsobovať hormonálnu nerovnováhu. Kofeín dokáže meniť hladiny estrogénu u žien najmä vo veku medzi 18 a 44 rokom života, avšak zaujímavosťou je, že niektorým jeho hladiny zvyšuje a iným zasa naopak znižuje. Iné výskumy prišli s výsledkami, ktoré tvrdia, že kofeínové nápoje zvyšujú hladinu kortizolu a adrenalínových hormónov. Môže nám tak navodiť podobné pocity, ako keď sme v strese. Skúste teda nabudúce aspoň jednu šálku nahradiť pohárom čaju. Uvidíte, že redukciou pitia tohto nápoja sa budete cítiť lepšie.