Malinová a banánová „zmrzka”

4 porcie

● 400 g mrazených malín

● 4 banány

● vanilková esencia

● med, agávový sirup alebo trstinový cukor na dochutenie

● 200 ml kokosového mlieka alebo kozieho či ovčieho jogurtu

● čerstvá pomarančová šťava na zriedenie

● plátky sušených banánov, čerstvé maliny a mäta na ozdobu

Banány olúpeme, nakrájame na hrubé kolieska, dáme do plytkej nádoby najlepšie v jednej vrstve vedľa seba a vložíme do mrazničky aspoň na 3 hodiny. Zmrazené banány dáme do výkonného mixéra, pridáme 100 ml kokosového mlieka alebo bieleho jogurtu, doplníme pár kvapkami vanilkovej esencie aj trochou pomarančovej šťavy. Zmes rozmixujeme. Na malinovú zmrzlinu dáme do mixéra mrazené maliny, kokosové mlieko či jogurt, podľa chuti med, agávový sirup alebo trstinový cukor, trochu pomarančovej šťavy a dobre rozmixujeme na hustú zmes. Každú zmrzlinu ochutnáme, a ak treba, dosladíme alebo doplníme kyslejšou pomarančovou šťavou. Opäť premixujeme a môžeme servírovať.

Čas prípravy: 20 minút

Malinová a banánová „zmrzka” Zdroj: DUŠAN KŘÍSTEK

Čučoriedkový tvaroh s čokoládou

4 porcie

● 200 g čučoriedok (čerstvých, mrazených alebo z domáceho kompótu)

● 500 g termizovaného tvarohu

● 100 ml kokosového mlieka alebo šľahačkovej smotany

● 2 až 3 PL agávového sirupu alebo medu

● 50 g kvalitnej horkej čokolády

● 2 PL strúhaného kokosu

Zohrejeme asi 70 ml kokosového mlieka či smotany, pridáme nalámanú čokoládu, odstavíme a dobre premiešame. Strúhaný kokos opečieme nasucho na panvici a odložíme bokom. Čučoriedky podľa potreby umyjeme, rozmrazíme alebo scedíme z kompótu a rozmixujeme spolu s agávovým sirupom (medom), tvarohom a so zvyšným kokosovým mliekom alebo smotanou. Krém rozdelíme do štyroch pohárov, navrch dáme trochu čokoládovej omáčky a opečený kokos.

Čas prípravy: 20 minút

Čučoriedkový tvaroh s čokoládou Zdroj: DUŠAN KŘÍSTEK

Čokoládová pena

4 porcie

● 100 g kvalitnej horkej čokolády (aspoň 60 % obsah kakaa)

● 3 plátky želatíny

● 200 ml mandľového alebo kokosového mlieka

● 3 veľké bielky

● soľ

● 30 g trstinového cukru

● čerstvé ovocie na ozdobu (jahody, maliny a iné )

Želatínu namočíme do studenej vody a necháme napučať. Čokoládu nasekáme nahrubo a rozpustíme v horúcom mlieku za stáleho miešania. Hrniec odsunieme z ohňa a do čokolády primiešame vyžmýkanú želatínu, aby sa rozpustila. Necháme vychladnúť, vložíme do chladničky a počkáme, kým zmes začne želírovať. Bielky šľaháme so štipkou soli do polotuha. Potom postupne prisypávame cukor a ďalej šľaháme dotuha. Čokoládovú zmes krátko premiešame a opatrne do nej zapracujeme vyšľahaný sneh. Pripravenú penu rozdelíme do 4 pohárov a dáme do chladničky asi na hodinu.

Čas prípravy: 20 minút

Čas chladenia: 2 hodiny