Sympatická herečka Janka Kovalčíková je hrdá rodáčka z Prešova. A aj ona sa nechala zlanáriť Adelou Vinczeovou a Danom Danglom a prijala pozvanie do šou 2 na 1, kde vystúpila zo svojej komfortnej zóny a zažila naozaj nezabudnuteľné chvíle. Hoci si mladá východniarka dáva pozor na svoje súkromie, tentoraz mali diváci možnosť predsa len doň nahliadnuť. V šou sa totiž objavil jej milovaný manžel Adam Graňák i jej rodičia Iveta a Štefan a dokonca sa na diaľku prihovorila aj Jankina sestra Lenka z New Yorku.

Janka Kovalčíková bola hosťom 4. epizódy 2 na 1. Zdroj: TV Markíza

Janka bola z celej epizódy dojatá a to nielen vtedy, keď o nej blízky rozprávali, ako ju majú radi a čo pre nich znamená, ale aj vtedy, keď dostala pri stres teste otázku od svojho idola tínedžerských čias Mira Jaroša. Mimochodom, keď vypadol zo Superstar, tak si poplakala a bola z toho smutná poriadne dlho. Dojalo ju však aj stretnutie s jej spolužiakmi z ročníka na VŠMÚ, s ktorými má veľa nádherných spomienok. Spoločne si aj zaspievali. Medzi nimi nechýbala ani jej kamarátka Kristína Svarinská. Tá Janke na konci odkázala, že je rada, že ju má v živote a je vďačná za všetko, čo pre ňu urobila. A prezradila aj jedno tajomstvo. Janka totiž už raz bola vydatá! "My sme sa zobrali pred pár rokmi na festivale. Na Pohode. Neviem, či je táto informácia známa. (Úsmev.) Takže my sme také vlastne manželky," prezradila v dokrútke práve Kristína Svarinská.

Janka Kovalčíková bola hosťom 4. epizódy 2 na 1. Zdroj: TV Markíza

Ale vráťme sa k jej oficiálnemu manželovi Adamovi, ktorý je veľký sympaťák a o svojej manželke hovoril s najväčšou láskou. Prezradil, že Janke musí robiť raňajky. Ona si jednoducho trošku dlhšie pospí a keď vstane, chce mať nachystanú kávu a kakao. Na oplátku zasa ona robí jemu večeru. Keď ide navštíviť sestru do New Yorku, jej zasa zavára uhorky. Jej sestra Lenka sa prihovorila prostredníctvom videa na diaľku, aby Janke povedala, ako veľmi ju má rada. A musíme povedať, že je to ozaj kočka. Samozrejme, nechýbali ani rodičia, ktorí boli dokonca účastní jednej z brán a to konkrétne alternatívneho života, kde si Janka vyskúšala pozíciu hovorkyne vo východniarčine a jej rodičia sa ukázali ako Pipi dlhá pančucha a mních. Neskôr ich bolo možné vidieť aj v civile a obaja sú veľmi sympatickí. Obľúbená herečka nezaprie podobu s maminou.