V prvej epizóde novej relácie LELKEŠOVCI, ktorú Markíza vysiela na svojom webe, sme mali možnosť nakuknúť do súkromia extravagantného páru. Juraj napríklad prezradil aj to, že počas pandémie sa každý zdržiaval v inej časti domu a keď po sebe zatúžili, jednoducho sa navštívili.

Vášnivá pusa Lelkesovcov Zdroj: ROBO HOMOLA

Manželia sa netaja tým, že si potrpia na svojom vzhľade a úprava zovňajšku je ich raňajší rituál. Obaja milujú extravagantnú eleganciu, výrazné farby a luxusné doplnky. Sexi Sisa sa kvôli natáčaniu natiahla do fuksiového overalu s ornamentálnym vzorom, zatiaľčo Juraj bol neprehliadnuteľný elegán v červenom saku a zladenej viazanke: „My potiaľ z domu nevyjdeme, pokiaľ sa neosprchujeme, neupravíme si vlasy, pokiaľ nie je oblečené niečo primerané,“ dušuje sa Juraj. Sisa na neho zradila dokonca aj to, že hoci ona zbožňuje stanovačky, Juraja zatiaľ na žiadnu neprehovorila: "Juraj potrebuje zástrčku na fén, solárium, on by so mnou nešiel pod stan," poťažkala si spevácka diva.

Markizácky redaktor (vpravo) strávil s manželmi Lelkesovcami dlhých 14 hodín po baroch v centre mesta. Zdroj: tv markíza

Manželia si zažartovali aj na tému ranného prebúdzania a či sa Juraj nezľakne, keď sa prebudí vedľa Sisy, ktorá ešte nemá spravený mejkap a vlasy. „Prvé čo urobím - nahnem sa a pobozkám ju," odpovedá gentlemensky Juraj… A či sa nezľakne? Vôbec nie, pretože SISA robí TOTO (dočítate sa v GALÉRII).

