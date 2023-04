V sobotu 22. apríla bol pre Kandráčovcov a kapelu Čechomor dôležitý deň. Už minulý rok sa rozhodli spojiť svoje sily a vydať sa na spoločné turné. Teraz do života uviedli spoločné CD aj LP Kandráčomor, ktoré predposledný aprílový víkend pokrstili v Bratislave a nechýbal, samozrejme, ani koncert a autogramiáda.

Na snímke je koncert a krst albumu Kandráčomor, ktorý krstili Nela Pocisková a Braňo Deák. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Za krstných rodičov si hudobníci vybrali hercov, ktorí aktuálne hviezdia na obrazovkách JOJ-ky v seriáloch Nemocnica a Hranica, Nelu Pociskovú a Braňa Deáka. No a prečo práve oni dvaja? "Veľmi dobre nám to zafungovalo na nakrúcaní Silvestra Všetko, čo mám rád 2022/23, kde boli našimi hosťami. Bola to veľká energia, živel, preto sme ich oslovili. Sme vďační, že prijali túto úlohu a tento koncert spestria a oživia," prezradil primáš Kandráčovcov, Ondrej Kandráč. Okrem toho, že Nela a Braňo boli krstnými rodičmi, aj si s Ondrejom na pódiu zaspievali.

Už v silvestrovskom Všetko, čo mám rád to medzi Ondrejom Kandráčom a Nelou s Braňou energicky zahralo. Zdroj: TV JOJ

No a obľúbená herečka zvolila na túto príležitosť krásne, no zároveň jednoduché žlté šaty, ktoré jej mimoriadne pristali. Opaskom zvýraznila svoju štíhlu postavu a rozpustené vlasy s rozšafnými vlnami jej ubrali niekoľko rokov! Doslova na pódiu žiarila ako taká kráľovná Slnka!