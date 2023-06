Tričko zastrčiť do nohavíc, nohavice do protikliešťových ponožiek a často sa sprejovať. To je recept na prevenciu uhryznutia kliešťom. Čo ešte radia odborníci?

Béčko nestačí

Marcelin strýko, zapálený hubár, užil vždy pred návštevou lesa dve pilulky B komplexu a kliešťa si z hubačky priniesol len raz v živote. Marcela s manželom urobili to isté, no z prvej tohtoročnej prechádzky si priniesli spolu tri huby a každý po jednom kliešťovi. Odborníci radia spoliehať sa skôr na repelenty a štedro ich používať pred pobytom v prírode aj počas neho, najmä na topánky a nohy, pokojne aj každé dve hodiny. Ak proti prisatiu kliešťa chcete urobiť ešte čosi viac, kúpte si ponožky so špeciálnym vláknom s trvalým repelentným účinkom proti kliešťom, ktoré vyvinuli vedci z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Neskáču zhora

„Kliešťa som si našla vzadu na krku, asi na mňa skočil zo stromu,“ opisovala Marcela svoju skúsenosť. Znalci života kliešťov však domnienku o kliešťoch padajúcich zo stromov vyvracajú. „Kliešte číhajú na svoju obeť v opadanom lístí, na tráve, prípadne v nízkych kríkoch. Maximálne vo výške do jedného metra,“ vysvetľuje taktiku malého parazita doktorka Jana Kerlik z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. „Kliešť vám lezie po tele, kým nenájde teplé miesto s tenšou kožou na prisatie. Preto ho možno nájsť napríklad aj na horných častiach tela.“ Štatistiky hovoria, že najčastejšie si nájdeme kliešťa na bruchu a páse, na druhom mieste sú stehná, krk a hlava a na treťom lýtka, slabiny, ramená a pazuchy. U mužov sa prisatý kliešť objavuje 2,5-krát častejšie ako u žien.

Na psíka sa môže prisať aj iný druh kliešťa, ani toho však neodstraňujte holými rukami, ale pinzetou. „Obozretní buďte pri vyberaní akéhokoľvek druhu kliešťa, pretože môže byť infikovaný rôznymi druhmi patogénnych mikroorganizmov. Po vybratí je najideálnejšie spáliť ho alebo spláchnuť,“ odporúča Jana Kerlik. Zdroj: Shutterstock

Nachádzajú sa všade

Na Slovensku žije podľa odborníkov 21 z celkovo vyše 900 druhov kliešťov vyskytujúcich sa na svete. Najspokojnejšie sú pri teplote pod 23 stupňov a vlhkosti pod 70 percent, no hoci nemajú rady sucho, horúčavy ani chlad, odborníci varujú, že z kliešťa sa stáva parazit, na ktorého môžete naraziť takmer celý rok a takmer na celom našom území mimo polôh nad 1 400 metrov. Kliešť by nemusel byť problém, no každý desiaty až každý druhý prenáša baktériu lymskej boreliózy a jeden z tisíca vírus encefalitídy. Odkiaľ sa tieto mikroorganizmy v kliešťoch vlastne berú?