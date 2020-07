...správne dýchať! Tým premeníte tuky na oxid uhličitý. Spojte to s prechádzkou a posilní to aj vašu imunitu. Neveríte? Výskumy to dokázali.

Hoci tréneri či dietológovia zvyčajne tvrdia, že tukových vankúšikov sa zbavíme, len keď ich premeníme na energiu, ide o omyl. „Neznalosť a zmätok okolo metabolického procesu chudnutia je až zarážajúci,“ vraví profesor biológie Andrew Brown z Univerzity v Novom Južnom Walese. „Kam sa tuk stráca? Správna odpoveď je, že väčšinu vydýchnete vo forme oxidu uhličitého,“ dodáva austrálsky fyzik Ruben Meerman. Hlavným vylučovacím orgánom pri chudnutí sú teda pľúca.

Stopovanie atómov

Nadbytočné proteíny a sacharidy zo stravy sa ukladajú v tele ako kvapôčky tuku – molekuly triglyceridu, ktoré obsahujú iba tri druhy atómov: uhlík, vodík a kyslík. Nato, aby sa tukové vankúšiky začali zmenšovať, treba uvoľniť atómy zviazané do triglyceridov pomocou oxidácie, tvrdia austrálski odborníci. Rozhodli sa vystopovať, kadiaľ putujú z tela jednotlivé druhy atómov, a zistili prekvapujúcu vec: pri chudnutí sa 84 percent tuku premení na oxid uhličitý, ktorý vydýchnete pľúcami, a zvyšných šestnásť percent sa premení na vodu. Preto, aby tento metabolický proces prebehol, musíte vdýchnuť takmer trikrát viac kyslíka, než je hmotnosť tuku. Napríklad na odbúranie desiatich kilogramov tukových zásob potrebujete vdýchnuť 29 kilogramov kyslíka. Počas chudnutia vydýchnete 28 kilogramov oxidu uhličitého a vylúčite jedenásť kilogramov vody. „Nič z toho nie je z hľadiska biochémie novinka, len doposiaľ nikomu nenapadlo prepočítať to. Čísla prekvapili aj nás,“ priznali autori štúdie.

Ako dýchať Zdroj: shutterstock

Chudneme pľúcami

Podnetom na celý výskum sa stalo schudnutie fyzika Meermana pred tromi rokmi. Podarilo sa mu zhodiť pekných pätnásť kilogramov. „Obezita je celosvetový problém, a tak by sme mali všetci poznať odpoveď na jednoduchú otázku – Kam sa stráca tuk, ktorý zhodíme? Prekvapilo ma, že som nikde nenašiel konkrétnu odpoveď.“ Ruben sa ako správny vedec pustil do bádania a doslova prenasledoval atómy tuku pri ich pohybe v tele. „Jeho prístup k biochémii chudnutia nás naviedol na úplne nové pole výskumu. Objavil nečakanú ‚čiernu dieru‘ v chápaní úbytku hmotnosti ako vo verejnosti, tak aj medzi zdravotníckymi odborníkmi,“ povedal biológ Brown o zisteniach svojho priateľa a kolegu.

Zmenia sa osnovy?

Ich spoločný výskum dokázal, že najdôležitejším orgánom pri chudnutí sú pľúca. Zvyšnú vodu vylúčime močom, stolicou, dychom, potom či slzami. „Možno bude pre ľudí ťažké akceptovať, že hmatateľný tuk sa premení na neviditeľný oxid uhličitý, no táto informácia by sa mala dostať aj do školských učebníc,“ usmieva sa fyzik, podľa ktorého by mali konečne všetci vedieť, ako chudnutie v ľudskom tele funguje.

Ako správne dýchať?

Správne dýchanie ovláda len málokto. Až tri štvrtiny z nás využívajú len hrudné alebo len brušné dýchanie. Preťažujeme si tak buď krčnú, alebo bedrovú chrbticu. Na posilnenie hlbokého stabilizačného systému, ktorý pomáha držať telo bez bolestí chrbta, fyzioterapeutka Mgr. Natália Šedíková z Novej Dubnice odporúča dychové cvičenia.

Dôležité je, aby sa pri dýchaní nezapájali plecia. Brušné dýchanie sa dá naučiť. Zdroj: shutterstock

Zapojte nos

Dýchať treba nosom, nie ústami. Tými možno len vydychovať. V ľahu na chrbte s mierne pokrčenými nohami vyzerá správne bránicové dýchanie takto. Pri nádychu má brucho a horná časť hrudníka smerovať vpred a spodné rebrá do strán. Pri výdychu sa celý hrudník aj brušná stena vracajú do pôvodného stavu. Dôležité je, že pri dýchaní sa nemajú zapájať plecia! Pri hornom type dýchania si totiž preťažujete krčnú chrbticu a zvyčajne sa pri ňom objavia jej bolesti, prípadne aj bolesti hlavy a stuhnutý krk.

Nádych – dva – tri

Na uvoľnenie napätého svalstva v oblasti šije, typické pre ľudí s vysokým životným tempom, slúži hlbšie dýchanie. Začnite trojsekundovým nádychom a trojsekundovým výdychom, počítajte v duchu nádych – dva – tri, výdych – dva – tri. Potom nádych aj výdych postupne predlžujte o sekundu: nádych – dva – tri – štyri... Takto skúste pokračovať až do desať, pričom medzi nádychom a výdychom spravte pauzu dve až tri sekundy. Pri dýchaní je dôležité sústrediť sa. Ruky majte položené na bruchu, aby ste precítili, či správne dýchate do brucha. Nezabudnite, že sa treba nadýchnuť aj vydýchnuť nosom.

Pupok k chrbtici

Najmä pre ľudí so sedavým zamestnaním je výborné dýchanie do spodných rebier. Dlaňami si chyťte spodné rebrá po bokoch trupu tak, že palec smeruje k chrbtici a ostatné prsty k hrudnej kosti. Plecia musia byť uvoľnené. Pri hlbokom nádychu nosom sa snažte roztiahnuť hrudný kôš do strán tak, aby ste pod rukami cítili, že hrudník smeruje do šírky a zvrchu ostáva bez pohnutia alebo sa sploští. Dbajte na to, aby sa vám nedvíhali plecia ani nešli dopredu. Pri výdychu sa snažte zatiahnuť hrudný kôš tak, aby tvoril plynulú líniu s bruchom, a pupok sa snažte čo najviac pritisnúť k chrbtici. Spodné rebrá by nemali vytŕčať ani dopredu, ani do strán.

Zisťovali sme

NEPREHÁŇAJTE TO S DÝCHANÍM

Napadla vám logická otázka – Schudnem, ak budem jednoducho dýchať viac? Nie. Dýchanie nevedie k zmenám v metabolizme a hyperventiláciou si môžete spôsobiť iba závraty, búšenie srdca či dokonca stratu vedomia.

Viete koľko uhlíka zjete?

V pokojnom režime vydýchne priemerný 70-kilogramový človek asi dva decilitre oxidu uhličitého za minútu. Preto za 24 hodín, ktoré strávi rovnakým dielom spánkom, pokojom a ľahkou činnosťou, stratí dýchaním asi 200 gramov uhlíka. Aké je teda tajomstvo chudnutia? Doterajšie tvrdenie, že musíte prijať menej energie, než vydáte, treba poopraviť – jedením musíte prijať menej, než vydýchate. Faktom však ostáva, že pri ležaní vylúčite dychom menej než pri aktívnom pohybe, ktorý zvýši rýchlosť metabolizmu asi sedemkrát. Takže napríklad za hodinu džogingu odstránite z tela ďalších 40 gramov uhlíka a celkový výdaj bude už 240 gramov. Fyzickú aktivitu, ktorú na chudnutie vynaložíte, však môže veľmi jednoducho zmariť už malé množstvo jedla.