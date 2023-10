Môj prvý maratón! Celých 42,195 kilometra vo dvojici. Bol to silný zážitok! Nielen bežecký, ale aj plný emócií.

Keď som povedala áno, nevedela som, že nešťastne spadnem a zlomím si chrbticu. K tomu úraz v práci, keď som zdvihla ťažkú vec. Vyskočené platničky, zaseknutý nerv, neskutočné bolesti, smútok, hnev, frustrácia. Ale stále som bola rozhodnutá, že to nevzdám. Veľmi som chcela bežať a byť po boku Maroška, ktorý je nielen môj skvelý priateľ, ale aj veľká osobnosť! Jeho heslo je: „Nikdy sa nevzdávaj!“ Tak som to nevzdala a snažila sa byť čo najskôr v poriadku.

Ľudia dodávali neskutočnú energiu obom súťažiacim. Zdroj: Archív Anny Paľunovej

Verila som svojej hlave, viem, že tá ma nesklame. Ak niečo chcem, tvrdobojujem. Len som sa bála, čo na to povie moje telo. A hlavne keby som bežala len za seba, to by som zvládla. Ale byť oporou niekomu druhému, pomôcť mu splniť si sen, to je už o zodpovednosti za dvoch a aj obavy som cítila za dvoch. No nechcela som si pripustiť, že by sa nám to nepodarilo. Keď mi to lekári dovolili, viac som neváhala.

Niektoré časti maratónu boli nad ich sily, ale aj tak to zvládli. Zdroj: archív Anny Paľunovej

Prvá polovica maratónu bola neskutočná, nad naše predstavy. Tempo, nálada i energia boli úžasné. Mne sa až tlačili slzy do očí. Ľudia povzbudzovali, tlieskali a keď zbadali Maroša, koridor plný pokrikov a potlesku ešte zosilnel. Mojou úlohou bolo neustále rozprávať, takže chlap, ktorý vydrží viac ako 42 kilometrov bežať s jednou nohou a k tomu počúvať, ako vedľa neho stále rapoce žena, si zaslúži nielen jednu medailu.