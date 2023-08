Krásna speváčka Beyoncé (41) nemá páru - jej nádherný hlas pozná každý a navyše je to aj nádherná žena, napriek tomu jej manžel raper Jay-Z (53) bol neverný a bolo to veľké sklamanie. Jay-Z v jednom rozhovore prezradil, že „Najťažšou vecou je vidieť bolesť na tvári niekoho, komu ste ju spôsobili – a následne tomu čeliť.“ Lenže speváčka ho milovala a rozhodla sa, že manželstvo zachráni. Pomohla im vzťahová terapia a dnes pôsobia ako stabilný pár. Dúfajme, že im to aj v skutočnosti klape.

Beyoncé a Jay-Z v roku 2020. Zvládli neveru a dnes sú stabilným párom. Zdroj: gettyimages

Jennifer Lopez (53) sa rozhodla, že Benovi Affleckovi (50) neveru odpustí po 17 rokoch. To je už celkom iná káva! Jennifer a Ben boli totiž kedysi manželmi a nevera ich rozdelila, rozviedli sa a každý žil svoj život s inými partnermi, ale po čase zistili, že stará láska nehrdzavie, no a dnes sú päť spolu. Vydrží druhý pokus? Poučili sa? To ukáže čas, no dnes zahlcujú sociálne siete svojimi zaľúbenými fotkami.

Na každej verejnej akcii ukazujú, ako sa veľmi majú radi. Zdá sa, že nevera je definitívne zabudnutá. Zdroj: gettyimages

Dominika Mirgová sa snažila, ale nevyšlo to...! Čítajte na 2 strane...