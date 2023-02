Titulky mnohých článkov nás presviedčajú, že ak sa zameriate len na určité potraviny a iných sa zrieknete, hneď si pridáte k dobru niekoľko narodenín a sviečky budete sfukovať v plnej sile. Objavy o tom, ako výživa zabraňuje starnutiu, nájdete hocikde a je ich naozaj veľa. Napriek tomu výskumy ukazujú, že ľudia vo veku medzi 40 a 50 sú na tom oveľa horšie, ako boli ich rovesníci v polovici 20. storočia. Teda, sme oveľa náchylnejší na srdcové choroby, vysoký krvný tlak, demenciu či cukrovku. Hoci tieto výskumy popierajú titulky v časopisoch, lebo vyzerá to tak, že aj keď jeme zdravo, chorobám sa neubránime, už je nám menej jasné, ako tento trend zvrátiť. A tak sme hľadali informácie o tom, ktoré zo slávnych diét či stravovacích zvykoch fungujú a ktoré sú výmyslom z hľadiska vedy a nových poznatkov.

Čo naozaj zaberá? Stredomorskou diétou až do 100?

Zhruba od 90. rokoch vedci hľadajú dôkazy, či stredomorská diéta má vplyv na dlhovekosť. Napriek horšiemu prístupu k lekárskej starostlivosti v porovnaní s ľuďmi so západnej Európy, ľudia žijúci na Kréte, v Grécku a južnom Taliansku mali nižšiu mieru chronických ochorení a dlhšie žili, ako je priemerná dĺžka života, veľa z nich oslávi aj 100. narodeniny. Čo si teda dávajú na tanier? Predovšetkým extra panenský olivový olej, čerstvé ovocie a zeleninu, veľa rýb, nie príliš veľa mäsa a veľa celozrnných obilnín. V nasledujúcich rokoch sa myšlienka, že stredomorská strava je dobrá a predlžujúca život, natoľko rozšírila, že pravdepodobne ani vás nenapadne spochybňovať to.

Stredomorská strava má v sebe veľa potravín, ktoré pôsobia ako antioxidanty či majú protizápalové účinky. Zdroj: Shutterstock

Čo na to veda?

Dobrá správa je, že ani nemusíte. Jedna štúdia uverejnená v Journal of clinical nutrition and metabolic care označila stredomorskú stravu za zlatý štandard, pokiaľ ide o preventívnu stravu. Dvadsať rokov výskumu ukázalo, že ak sa budete takto stravovať, naozaj sa vám zníži napríklad riziko srdcového infarktu o 25 percent, mŕtvice o 30 percent, a tým aj skoršia smrť. Najlepšie na tejto strave je to, že sa nesústredí len na jeden druh potravín, jedla alebo živín. Je to spojenie rôznych jedál a kombinácií, ktoré však v sebe skrývajú veľké množstvo potravín bohatých na antioxidanty a protizápalových zložiek. Sila stredomorskej stravy je v celku, nie v jednotlivých potravinách.

Jesť alebo nejesť?

Vymeňte červené a mastné mäso za tukom prospešné ryby a doprajte si ich aspoň trikrát týždenne. Používajte extra panenský olivový olej do šalátových dresingov a omáčok a na obed aj večeru si nasypte na tanier dve porcie čerstvej zeleniny. Nezaškodí ani občasný pohárik chianti vína.